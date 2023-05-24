* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 мая, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Массовое стремление ряда знаменитостей избавиться от ярлыка иноагента связано с тем, что этот статус сравним с чёрном меткой, считает адвокат и правозащитник Владимир Новицкий.

Евгений Одиноков/ РИА Новости Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В беседе с ИА Регнум Новицкий отметил, что к иноагентам с «восторгом» не относятся ни в одной стране мира.

«Иноагент — это как черная метка. И это не только у нас так. В США и Австралии, где есть такая система, никто также с восторгом не воспринимает такой статус. Он требует дополнительной нагрузки, как отчетной, так и эмоциональной, и создаёт такую систему подозрения в его отношении», — выразил мнение адвокат.

По его словам, не обязательно деятельность иноагента враждебная, она может быть связана с получением заграничного финансирования, но создаётся большая морально-правовая нагрузка, от которой и стремятся сейчас избавиться иноагенты.

Так, число известных личностей, внесённых в реестр иностранных агентов и желающих обжаловать свой статус через суд, в последнее время возросло. К Минюсту России с требованием исключить себя из списка подали иски юморист Максим Галкин, певица Земфира Рамазанова, шоумен Семён Слепаков и журналист Илья Варламов, рэпер Алишер Моргенштерн.

Сергей Бобылев/ТАСС Певица Земфира (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Как отметила специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, эти деятели попали в указанный список не случайно, и избавиться от статуса иноагента им будет не так просто.

Так, для исключения из реестра иноагентов нужно, в первую очередь, прекратить вести деятельность, противоречащую закону. Кроме того, более порядочным и правильным шагом для отмены статуса было бы внесудебное обжалование, считает эксперт.

«Включение их в реестр — законно и обоснованно. Всё письменно зафиксировано, их публикации сохранены. Исключить себя можно, если перестанут действовать как иностранные агенты и обратятся во внесудебном порядке в Минюст для исключения. Успешные примеры есть. А обжаловать так бесполезно», — считает Ярмуш.

По мнению адвоката, такое публичное обращение известных персон в суд с желанием обжаловать свой статус похоже на подготовку к очередной пиар-акции, в ходе которой отклонение их исков будет предано общественности для омрачения российской судебной системы. При этом Ярмуш считает, что ужесточение законодательства об иноагентах может повлечь за собой массовую подачу исков.

«Возможно это сподвигло иноагентов попытаться оспорить включение через суд. Мы понимаем, что один человек, особенно если работа, творчество поставлены на поток, не может действовать в одиночку. Всегда есть те, кто помогают публикациями, финансированием, медиаподдержкой», — отмечает адвокат.

Однако ряд лиц может способствовать таким гражданам обходить ограничения.

В связи с этим в Госдуме предложили законопроект об ужесточении контроля, который затронет тех самых, «третьих лиц», помогающих иноагентам обходить закон.

Как объяснил один из авторов проекта, Василий Пескарев, иноагенты, например, не могут преподавать в школах, но при этом «кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных побуждений», может помочь иноагенту устроиться учителем.

«Этому человеку, в случае принятия нашего законопроекта, Минюст сможет вынести предупреждение. Или, скажем, издатель выпускает книгу иноагента без соответствующей маркировки — также будет предупреждение», — цитирует его РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, один из соавторов проекта закона о «третьих лицах» Михаил Делягин рассказал ИА Регнум, почему понадобились поправки.

«Иноагенты — это исполнители, которые подставились. А люди, которые организуют их деятельность, остаются белыми и пушистыми. Они здесь, в России, и даже могут занимать важные должности в министерствах, судя по тому, кто какие гранты получал, какие концерты сейчас помогает проводить», — подчеркнул Делягин.

Проект предполагает, что при поступлении информации о таком пособничестве, Минюст сможет вынести пособнику предупреждение с указанием срока его устранения. В случае неустранения нарушений таким лицам будет грозить штраф — до 50 тыс. руб. для физлиц и до 300 тыс. для юрлиц.

По словам Делягина, ужесточение законодательства стало необходимо. Он напомнил, как во время провокаций группы Pussy Riot в разбирательстве потом фигурировали только участницы, но не заказчики «перфомансов». По мнению Делягина, тогда правоохранительные органы не стали привлекать к ответственности тех самых «третьих лиц».

«По российским нормам помощь в нарушении закона должна преследоваться, но на практике, как я могу судить, правоохранители этим заниматься не хотят. Практика показывает, что пока им пальцем не покажешь, никто шевелиться не станет», — считает депутат.

При этом соавтор законопроекта отмечает, широкие нормы проекта в первом чтении будут доработаны и конкретизированы во втором. Так, рассказывает Делягин, врачи, к которым могут обратиться иноагенты, не попадут под предупреждение Минюста, ведь они оказывают лишь профессиональную помощь.

«Касается только действий, которые связаны с нарушением действующего закона. Но если, например, некто просит разместить вас сообщение иноагента без соответствующей пометки, при этом некто обещает вас «прикрыть», то совершается сразу два преступления — мошенничество и попадание под второй закон о третьих лицах», — объяснил Делягин.

Однако, как отметил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, иноагенты могут попытаться найти пути обхода ограничений. При этом он не исключил, что некоторые лица, признанные иностранными агентами, смогут избавиться от этого статуса.