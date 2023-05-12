* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 мая, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Певица Земфира Рамазанова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обратилась в Замоскворецкий суд Москвы, чтобы оспорить решение Минюста о включении её в список иностранных агентов.

Denhud Земфира*

По информации СМИ, иск в суд поступил 10 мая. Пока дата заседания по рассмотрению дела не назначена.

Артистку включили в перечень иноагентов в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Минюста, певица даёт концерты «в недружественных странах», во время которых выступает против спецоперации. К тому же Земфира получала поддержку от иностранных источников.

Депутаты Госдумы РФ направили обращение в Генпрокуратуру РФ с требованием лишить всего имущества в России Земфиру после выхода её песни про «заболевшую» родину.

В список иноагентов включены историк Андрей Зубов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), журналист Андрей Лошак (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), а также школа свободной общественной мысли «Возрождение» (НКО, признанное в России иностранным агентом).