Генсек ООН заявил, что во всём мире растут нищета и голод

Нью-Йорк, США, , 12:09 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве заявил, что впервые за десятилетия голод и нищета растут во всём мире, мир больше не движется вперёд, а пятится назад.

Нищета (сс) gigieffe

«Вместо того чтобы продолжать этот прогресс, мы повернули вспять. Масштабы крайней нищеты и голода растут впервые за последние десятилетия», — заявил он.

По его данным, в текущем году во всем мире 339 млн человек нужна гуманитарная помощь и это на 25% больше, чем в прошлом году.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на Украине, где в настоящее время из-за конфликта почти 40% населения страны (17,6 млн человек) нуждаются в гуманитарной помощи и защите, необходимо установить мир.