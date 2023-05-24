Лондон, 24 мая, 2023, 10:29 — ИА Регнум. В Великобритании подходит к концу оружие для передачи Киеву. Об этом заявил в интервью Daily Mail британский стратегический аналитик Говард Уилдон.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Strom Shadow

Он обратил внимание на то, что большую часть запасов стране необходимо придержать на случай конфликта, в котором непосредственно участвуют силы Великобритании.

Аналитик напомнил о недавней поставке Украине ракет Storm Shadow, которые могут поражать цели на расстоянии в 150 км, предположив, что срок их годности уже истёк.

«Печальный факт заключается в том, что после предоставления неопределенного количества ракет Storm Shadow, вероятно, с истекшим сроком годности Великобритания мало что ещё может дать», — приводит издание его слова.

Эксперт обратил внимание на то, что Великобритания стала государством, которое в случае необходимости обороняться будет заведомо истощено.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ утром 21 мая обстреляли Бердянск британскими ракетами Storm Shadow. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что, по предварительным данным, в общей сложности ВСУ выпустили семь ракет, четыре из которых были Storm Shadow и три — ложные цели, предназначенные для обмана российских средств противовоздушной обороны. По его словам, ПВО отразила атаку шести ракет, одна упала на окраине города, разрушив столовую.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал поставку Украине крылатых ракет Storm Shadow абсолютным противоречием всем международным нормам в сфере вооружений. Патрушев заметил, что поставки западных вооружений Киеву проводятся с единственной целью затянуть конфликт и попытаться создать условия для недостижения Россией целей спецоперации.