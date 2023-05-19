Сыктывкар, 19 мая, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал поставку Украине крылатых ракет Storm Shadow абсолютным противоречием всем международным нормам в сфере вооружений. Об этом он сказал в пятницу, 19 мая, на совещании в Сыктывкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Патрушев заметил, что поставки западных вооружений Киеву проводятся с единственной целью затянуть конфликт и попытаться создать условия для недостижения Россией целей спецоперации. Он подчеркнул, что всё это полностью противоречит международным решениям по экспорту вооружений, которые запрещают поставки, когда заведомо известно, что их могут использовать для геноцида, нанесения ущерба гражданским объектам и гражданскому населению, а также для совершения преступлений против человечности.

Патрушев констатировал, что британская сторона «традиционно нагло» использует силу для достижения своих интересов.

«После окончания Второй мировой войны более 30 государств подверглись американским бомбардировкам, однако за военные преступления, совершённые НАТО в отношении сотен тысяч иракцев, афганцев, сирийцев, африканцев, никто не привлечён к ответственности», — напомнил он.

Патрушев обратил внимание на то, что во время Великой Отечественной войны многие страны Европы поддерживали фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и воевали на его стороне, убивая мирных жителей и разрушая советские города. Он подчеркнул, что сейчас «история повторяется», и те же страны сейчас искажают историю и поддерживают «новоявленных украинских неонацистов и бандеровцев».

О том, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, чтобы украинские военные могли наносить удары по российским городам, стало известно 13 мая. Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин. По его словам, речь идёт о значительной эскалации конфликта на Украине и расширении зоны боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за поставку, но в Сети его благодарность раскритиковали, заявив, что ему скоро придёт конец и что стыдно быть гражданином страны, спонсирующей войну.

В тот же день стало известно об обстреле ракетами Storm Shadow Луганска. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ применили при обстреле две таких англо-французских ракеты и одну ракету ADM-160B MALD США. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов заявил позднее, что Великобритания разделит с Украиной ответственность за людские жертвы в Донбассе после передачи Киеву дальнобойных ракет.