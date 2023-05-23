В США отреагировали на проникновение диверсантов ВСУ в Белгородскую область
В Пентагоне заявили об изучении сообщений по использованию техники США под Белгородом
Вашингтон, 23 мая, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки проанализируют сообщения об использовании американской техники в Белгородской области, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Представитель американского министерства обороны отметил, что предстоит установить подлинность опубликованных изображений с техникой производства США под Белгородом, которую использовали диверсанты ВСУ.
«В министерстве обороны должны изучить это и удостовериться, что имеем дело с фактами», — сказал он.
Райдер подчеркнул, что правительство США не одобряло передачу техники каким-либо военизированным формированиям, которые не входят в состав ВСУ.
На вопрос о возможных последствиях для Украины, в случае если подтвердится использование американской техники на территории Украины, пресс-секретарь Пентагона ушёл от прямого ответа, назвав его гипотетическим.
Как сообщало ИА Регнум, 22 мая на территорию Белгородской области проникла диверсионная группа ВСУ. В регионе два дня действовал режим контртеррористической операции. В результате российскими силами были уничтожены более 70 террористов. Погибшими от действий украинских диверсантов числятся два человека, ещё 13 мирных жителей были ранены.