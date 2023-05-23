Москва, 23 мая, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Москва не даст Вашингтону достичь его конечной цели — разрушения России, заявил 23 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Как минимум ограничение, сдерживание Российской Федерации (является целью США — ред.). Тем же самым они занимаются и в отношении Китая. Но конечная цель (США — ред.) — разрушение России как страны», — сказал Медведев в интервью RT.

Вести диалог о гарантиях безопасности на Западе сейчас не с кем, отметил Медведев.

«Это даром потраченное время. Усилия, потраченные впустую. Они оказались не готовы к диалогу. Если выражаться словами известного литературного героя, они жалкие, ничтожные люди. Они не хотят мира, они хотят войны. Они не хотят сотрудничества, они хотят конфронтации. Они всячески пытаются ущемить нашу страну», — сказал Медведев.

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