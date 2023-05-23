Москва, 23 мая, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО не воспринимает всерьёз угрозу ядерной войны, поскольку считает такой сценарий невозможным.

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск PC-24 «Ярс»

«НАТО несерьёзно относится к этому сценарию. Иначе бы НАТО не поставлял такого опасного оружия украинскому режиму», — приводит его слова RT.

По мнению Медведева, в Североатлантическом альянсе ошибаются насчёт «ядерного апокалипсиса», поскольку события в любой момент могут пойти «совершенно по непредсказуемому сценарию».

«И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом альянсе», — добавил зампред Совбеза РФ.

Он также указал, что никто не знает, пройдена ли какая-то точка невозврата. Медведев заявил, что, несмотря на поставки западной техники на Украину, Москва справится со всем, и сообщил об использовании более серьёзных видов поражающих средств.

Ранее зампред Совбеза сказал, что Москва не даст Вашингтону достичь его конечной цели — разрушения России. Вести диалог о гарантиях безопасности на Западе сейчас не с кем, отметил он.