Москва, 5 мая, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в России, сообщила 5 мая финансовая организация.

К.Артём.1 Райффайзенбанк

«Прекращены корреспондентские отношения со всеми банками, кроме «Райффайзенбанк Россия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с весны 2022 года банковская группа сокращала корреспондентскую сеть в России. Группа также продолжает прорабатывать различные варианты вывода «дочки» из своего состава.

В прошлом году Райффайзенбанк показал рекордную прибыль — €2,06 млрд — и внёс наибольший вклад в финансовый результат всей группы. На российскую «дочку» пришлось 54,2% чистой прибыли.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта Райффайзенбанк принял решение ограничить частным клиентам возможность осуществлять переводы в долларах, а также повысить минимальный порог по переводам в долларах и евро в другие банки. Исходящие переводы в долларах смогут делать только клиенты, ранее подключившие премиальные пакеты услуг. Минимальные суммы валютных переводов составят 20 тысяч долларов и 20 тысяч евро.

В марте 2023 года руководители Raiffeisen Bank International заявили, что работа банка в России не нарушает никаких норм ЕС.