Белгород, 23 мая, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Колонна бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область РФ попала на видео, которое разошлось по Сети. Об этом написал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

U.S. Army Europe Images ВСУ

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Отмечается, что съёмку вели неонацисты Главного управления разведки Украины. Вдоль обочины стоят американские бронетранспортеры International М1224 MaxxPro и внедорожники Humvee. Рядом — военные с жёлтыми повязками на шлемах и рукавах.

Как сообщало ИА Регнум, диверсанты зашли 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Силовики и военные участвовали в ликвидации киевских боевиков.

При наступлении российской армии они в бегстве бросили БТР International MaxxPro.

Граница России с Украиной всё ещё не имеет серьёзного технического обустройства, хоть там и выстроена сильная линия обороны — так эксперт Алексей Леонков прокомментировал сообщения о массированных атаках ВСУ, сумевших зайти на территорию Грайворонского округа.