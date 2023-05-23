Колонну проникшей в Белгородскую область бронетехники ВСУ сняли на видео
«РВ»: колонна проникшей в Белгородскую область бронетехники ВСУ и военные попали на видео
Белгород, 23 мая, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Колонна бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область РФ попала на видео, которое разошлось по Сети. Об этом написал Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Отмечается, что съёмку вели неонацисты Главного управления разведки Украины. Вдоль обочины стоят американские бронетранспортеры International М1224 MaxxPro и внедорожники Humvee. Рядом — военные с жёлтыми повязками на шлемах и рукавах.
Как сообщало ИА Регнум, диверсанты зашли 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Силовики и военные участвовали в ликвидации киевских боевиков.
При наступлении российской армии они в бегстве бросили БТР International MaxxPro.
Граница России с Украиной всё ещё не имеет серьёзного технического обустройства, хоть там и выстроена сильная линия обороны — так эксперт Алексей Леонков прокомментировал сообщения о массированных атаках ВСУ, сумевших зайти на территорию Грайворонского округа.