Грайворонский район, Белгородская область, 23 мая, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ зашла 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В ликвидации ДРГ задействованы сотрудники погранслужбы, Росгвардии и ФСБ.

Для обеспечения безопасности жителей области власти ввели правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения.

«Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», — пояснил Гладков в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, с утра 22 мая под обстрелом ВСУ оказался Грайворонский городской округ Белгородской области. В результате неоднократных атак есть раненые среди мирных жителей, пострадали жилые дома и административные здания.

В Грайвороне беспилотниками были атакованы два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Дважды атаке ВСУ подверглось административное здание в посёлке Борисовка.