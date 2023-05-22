Москва, 22 мая, 2023, 19:47 — ИА Регнум. На территорию Грайворонского округа Белгородской области смогла прорваться украинская диверсионно-разведывательная группа, потому что граница России с Украиной всё ещё не имеет серьёзного технического обустройства, хоть там и выстроена сильная линия обороны. Так в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал сообщения о массированных атаках ВСУ, которые смогли зайти на территорию Грайворонского округа.

Антон Вергун/РИА Новости Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области

Ранее 22 мая стало известно, что украинская ДРГ прорвалась в Белгородскую область и вступила в бой с российскими пограничниками.

«Граница с Украиной никогда не была обустроена так, как, например, у нас с Финляндией, с кем мы имеем госграницу, контрольно-следовую полосу, заставы и так далее. На границе с Украиной есть обычные контрольно-пропускные пункты и чистое поле вокруг с множеством тропинок, которыми пользовались, если не хотелось проходить через КПП. Почему так и не произошло серьёзное оборудование границ — вопрос отдельный. И он не лежит в военной плоскости. Когда начались боевые действия, граница с Украиной у нас оставалась фрагментарная», — рассказывает Леонков.

По словам эксперта, сохранение границ «прошлого образца» оставалось прежним, так как российские власти, видимо, надеялись, что Киев будет соблюдать Минские соглашения и не станет пересекать границы соседей. При этом это уже не первый случай прохода через российские границы. В марте украинские военные при помощи организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) прошли через границу Брянской области.

Леонков отметил, что по северной границе с Украиной линия российской обороны выстроена с учётом проблемных зон.

«Линия обороны выстроена с таким умыслом, чтобы для противника попытки провраться были болезненными, что и наблюдаем. Есть очень сложные местности для установки границ и строительства укрепительных районов. Например, Брянская область вся в лесах. Партизанское царство. Это особая зона сейчас в ответственности сил СВО. Поэтому в этих лесах и бегают друг за другом диверсанты, а наши их отлавливают. Иногда им удается провести, как сейчас, пиар-акцию, что якобы смогли прорваться далеко», — отмечает Леонков.

По мнению военного эксперта, ситуация с очередным прорывом государственных границ России будет поводом для усиления контроля на всех приграничных к Украине территориях. Также Леонков считает, что участие так называемого «Русского добровольческого корпуса» в помощи ВСУ в скором времени приведёт к внесению их в число террористических организаций.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков официально подтвердил информацию о том, что группа украинских диверсантов вошла на территорию Грайворонского района Белгородской области. Подразделения ВС России совместно с погранслужбой силами ФСБ и Росгвардии принимают необходимые меры по ликвидации противника, проинформировал глава региона. Позже стало известно, что ВСУ за сутки обстреляли территорию региона более 70 раз. В частности, Волоконовский район был обстрелян 31 раз. Шебекинский городской округ за сутки был обстрелян ВСУ 38 раз. В Грайворонском городском округе село Головчино дважды попало под обстрел.