Брюссель, 22 мая, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Европейский союз сократил в 2022 году экспорт транспортных средств в Россию на 80%, однако объём их поставок в страны Центральной Азии вырос на 300%. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Сергей Фадеичев/ТАСС Автомобильное движение в Астане. Казахстан

«Да, мы сильно сократили экспорт в Россию, но мы одновременно значительно расширили поставки соседям России», — сказал он, отвечая на вопрос об эффективности действий РФ по преодолению санкций.

Боррель предположил, что автомобили, поставляемые в страны Центральной Азии, реэкспортируются в Россию, а также пообещал, что новый пакет санкций против Москвы будет включать «ответные меры».

Между тем глава европейской дипломатии добавил, что ЕС не намерен пытаться остановить экспорт нефти из России в Индию, однако будет анализировать свой импорт нефтепродуктов из республики.

«Если Индия покупает российскую нефть — это законно. <…> Наши санкции не экстерриториальны, они обязательны для европейских компаний, но я не могу навязывать свою волю индийскому правительству», — заявил глава внешнеполитической службы сообщества.

По его словам, около 36% нефти из России идёт в Индию, которая, в свою очередь, экспортирует в Европу уже переработанные продукты.

«ЕС не закупает российскую нефть, но приобретает переработанные продукты, мы должны это изучить и понять, что мы должны с этим сделать», — добавил Боррель.

Как сообщало ИА Регнум, Россия перенаправляет те объёмы нефти, которые ранее поставлялись в западные страны, на Восток, отмечал ранее вице-премьер России Александр Новак. В частности, в 2023 году Россия перенаправит в Азию 140 млн тонн экспорта нефти и нефтепродуктов из 220 млн тонн, которые ранее приходились на Европу, заявил он.