Дамаск, 22 мая, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств в саудовской Джидде стало неудачной попыткой западных стран доказать, что они всё ещё существуют. Об этом заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

Xinhua/Global Look Press Бусейна Шаабан

«Присутствие украинского президента Владимира Зеленского на саммите было не чем иным, как неудачной попыткой западных государств, которые хотят доказать, что по-прежнему существуют», — приводит РИА Новости её слова.

Она обратила внимание на то, что присутствие президента Сирии Башара Асада было одним из важнейших событий саммита Лиги арабских государств.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что президент Украины Владимир Зеленский участвовал в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), поскольку лидеры арабских стран хотели услышать точку зрения всех сторон украинского конфликта. Министр также отметил, что государства ЛАГ стремятся урегулировать развивающийся кризис и хотели бы поддерживать отношения как с Москвой, так и с Киевом.

Президент Сирии Башар Асад демонстративно проигнорировал речь Зеленского на ЛАГ. Как только украинский лидер начал говорить о предполагаемых «российских военных преступлениях», Асад тут же снял наушники для синхронного перевода. Журналист охарактеризовал поступок Асада как жест человека, не зависящего от чужого мнения.