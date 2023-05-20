Эр-Рияд, 20 мая, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский участвовал в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), поскольку лидеры арабских стран хотели услышать точку зрения всех сторон украинского конфликта заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, члены ЛАГ уверены в том, что развивающийся кризис разрешится только путём диалога. Аль Сауд напомнил, что арабские страны с начала специальной военной операции заняли нейтральную сторону.

Министр также отметил, что государства ЛАГ стремятся урегулировать развивающийся кризис и хотели бы поддерживать отношения как с Москвой, так и с Киевом.

Президент Украины прибыл в город Джидда (Саудовская Аравия) на саммит Лиги арабских государств 19 мая.

В 2022 году ЛАГ создала контактную группу по украинскому урегулированию. В нее вошли главы МИД Египта, Алжира, Ирака, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Судана, а также генсек Лиги арабских государств.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня 2022 года генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что арабские страны ощутили сильное давление со стороны Запада, потребовавшего занять определённую позицию по украинскому конфликту, но они поддались на прессинг.