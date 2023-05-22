Варшава, 22 мая, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Варшава стала постепенно терять суверенитет в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил глава министерства юстиции и генеральный прокурор европейской страны Збигнев Зебро.

EPA/Tomasz Gzell/ТАСС Збигнев Зебро

По его словам, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ошибся во всех важнейших решениях, касающихся Евросоюза.

«В результате согласия премьер-министра на механизм условности ЕС и KPO Польша будет постепенно терять суверенитет», — заявил глава ведомства в интервью изданию Do Rzeczy.

Генпрокурор Польши также добавил, что на недавнем съезде партии «Суверенная Польша», председателем которой он является, проходили дискуссии по поводу «планов ФРГ построить единое европейское государство и исходящих отсюда угроз».

Как сообщало ИА Регнум, журналист Антоний Конюшевский высказал мнение, что Варшава, которая де-факто уже вступила в конфликт с Россией, постепенно становится «игрушкой» в руках Киева. Он считает, что пока ещё можно всё исправить. В частности, журналист предложил начать с ненавязчивой поддержки китайских мирных инициатив, а также с налаживания отношений с Венгрией.