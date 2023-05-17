Варшава, 20 мая, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Варшава, которая де-факто уже вступила в конфликт с Россией, постепенно становится «игрушкой» в руках Киева. Такое мнение в статье для издания Mysl Polska высказал журналист Антоний Конюшевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«И тот, кто сеет ветер, пожинает бурю. Об этом знает Россия, с которой мы де-факто воюем. Кроме того, абсурдность нашего стратегического выбора заключается также и в том, любой исход этого конфликта будет для нас крайне неблагоприятным», — пояснил Конюшевский.

При этом он считает, что пока ещё можно всё исправить. В частности, журналист предложил начать с ненавязчивой поддержки китайских мирных инициатив, а также с налаживания отношений с Венгрией.

Как сообщало ИА Регнум, представитель польского президента Марчин Пшидач, отвечающий за международную проблематику, заявил, что пока рано обсуждать переговоры о мире на Украине до проведения запланированного Киевом контрнаступления. По его словам, на нынешнем этапе мирные переговоры преждевременны. Пшидач придерживается позиции, что Украина не зря «собирает вооружение и снаряды», а Россия якобы «не готова к какому-либо мирному исходу».

Варшава продолжит поддерживать Киев, насколько для этого хватит её возможностей. Так, Польша уже передала Киеву большую часть советской военной техники, которой располагали вооружённые силы страны. Кроме того, польское руководство пообещало передать Украине 14 самолётов МиГ-29, а также более десятка основных боевых танков Leopard 2 производства Германии.