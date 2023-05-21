Авдеевка, ДНР, 21 мая, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Российские военные группировки «Юг» в ДНР уничтожили ангар с оружием и военной техникой ВСУ, а также опорный пункт подразделения противника, сообщила 21 мая пресс-служба Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press Работа ТОС «Солнцепёк»

Как сообщил начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев, в районах села Предтечино российская авиация нанесла удары по ангару с вооружением и скоплению военной техники ВСУ с вертолётов.

«Реактивными снарядами тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожены опорный пункт и группа пехоты в укрытии 68-го отдельного мотострелкового батальона ВСУ в районе Авдеевки», — рассказал Астафьев. Здесь же уничтожены две единицы автомобильной техники ВСУ.

Он добавил, что артиллеристы «Юга» нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Артёмовска и села Дзержинского. В Белогоровке и Александро-Шультино они разбомбили склады боеприпасов, в районе посёлка Новомарково — две самоходные артиллерийские установки «Краб», под посёлком Карловка — гаубицу калибра 122 мм.

По словам Астафьева, в районе села Новомихайловка расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» сбил украинский беспилотник типа «Фурия».

«На александрокалиновском оперативном направлении расчётом ЗРК «Бук-М3» восьмой армии ЮВО сбита ракета американской РСЗО HIMARS», — заявил начальник пресс-центра.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 21 мая заявил, что за сутки российская система ПВО перехватила в зоне спецоперации снаряды HIMARS, «Ураган» и крылатые ракеты Storm Shadow.