Москва, 22 мая, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли нанесли мощный комбинированный удар по объектам ВСУ в Днепропетровске, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА «Герань 2»

Отмечается, что российские военные ударили по украинским военным объектам крылатыми ракетами Х-101, Х-22, а также баллистическими ракетами и беспилотниками «Герань».

После атаки в Днепропетровске было видно зарево от пожара.

Кроме того, под удары попали объекты в Харькове и Запорожье. Взрывы прозвучали также и в Николаевской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные рассказали об особенностях применения самоходных артиллерийских установок «Мста-СМ2» в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Воздушно-комические силы РФ атаковали объекты ВСУ в Херсонской области с применением «умных бомб», противник предпринял безуспешные попытки сбить российский Су-35.