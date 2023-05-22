Москва, 22 мая, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Российские военные рассказали об особенностях применения самоходных артиллерийских установок «Мста-СМ2», которые применяются в зоне специальной военной операции. Министерство обороны обнародовало в своём Telegram-канале видеозапись с кадрами применения этой техники.

Vitaly V. Kuzmin Самоходная гаубица Мста-СМ2

Командир орудия с позывным Малой сообщил, как получил медаль Суворова за боевую работу на таком орудии.

«Медаль Суворова получил за выполнения специальных задач по стрельбе высокоточными боеприпасами. Получил ранение, но восстановился быстро. Чувствую себя отлично, вернулся в строй. Счастлив, что вернулся к своим друзьям — считай, к своей семье. Готов дальше выполнять боевые задачи», — заявил боец.

В свою очередь наводчик орудия «Мста-СМ2» с позывным Архип перечислил различные типы снарядов, которые используются при ведении огня из этих установок.

«Снаряды бывают разные: полные, уменьшенные, дальнобойные… У всех разная дальность. Также снаряды имеют весовые категории… Плюсы, минусы, нормы… И точно также вид снарядов: активные, реактивные, фугасы и всё зависит от них — на какое расстояние мы стреляем», — отметил военнослужащий.

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Как сообщало ИА Регнум, в январе газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России распространила информацию о том, что одно из соединений Южного военного округа (ЮВО) получит сверхдальнобойные самоходные гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ», стреляющие высокоточными боеприпасами на расстояние более 70 км.