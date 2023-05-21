Варшава, 21 мая, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч удалил пост с резким ответом официальному представителю польского министерства иностранных дел Лукашу Ясине, призвавшему Киев извиниться за Волынскую резню.

EPA/Pawel Supernak/ТАСС Василий Зварыч

Ранее, 20 мая, Ясина заявил, что Варшава уже взяла на себя ответственность за преступления, которые Польша совершила в отношении украинцев. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться за то, что бандеровцы в 1943 году устроили массовые убийства поляков, проживавших в Волынской области.

Зварыч назвал заявление Ясины неприемлемым и досадным. Украинский посол заявил, что не должно быть попыток навязать что-либо Зеленскому.

По данным историков, от рук украинских националистов погибли до 130 тыс. человек. Систематическая карательная акция украинских нацистов началась в марте 1943 года и продолжалась до лета. Убивали и чиновников, и гражданское население, в том числе детей.

Зверства сопровождались грабежами. Погромы начались с нападений на деревни и сёла, после чего продолжились в городах. Кроме поляков, погибали евреи и русские. Немецкие оккупационные власти не мешали расправе.