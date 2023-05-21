Посол Украины в Польше удалил пост с резким заявлением про Волынскую резню
Посол Украины в Польше Зварыч удалил пост с резким ответом Варшаве про Волынскую резню
Варшава, 21 мая, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч удалил пост с резким ответом официальному представителю польского министерства иностранных дел Лукашу Ясине, призвавшему Киев извиниться за Волынскую резню.
Ранее, 20 мая, Ясина заявил, что Варшава уже взяла на себя ответственность за преступления, которые Польша совершила в отношении украинцев. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться за то, что бандеровцы в 1943 году устроили массовые убийства поляков, проживавших в Волынской области.
Зварыч назвал заявление Ясины неприемлемым и досадным. Украинский посол заявил, что не должно быть попыток навязать что-либо Зеленскому.
По данным историков, от рук украинских националистов погибли до 130 тыс. человек. Систематическая карательная акция украинских нацистов началась в марте 1943 года и продолжалась до лета. Убивали и чиновников, и гражданское население, в том числе детей.
Зверства сопровождались грабежами. Погромы начались с нападений на деревни и сёла, после чего продолжились в городах. Кроме поляков, погибали евреи и русские. Немецкие оккупационные власти не мешали расправе.