Киев, 20 мая, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Посол Украины в Польше Василий Зварыч считает неприемлемым тот факт, что польская сторона призвала президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню. Об этом дипломат 20 мая написал на своей странице в социальной сети.

Украина считает неприемлемым, что Польша ждет от Зеленского извинений за Волынскую резню
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Зеленский

«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными», — написал Зварыч.

Посол сообщил о готовности украинской стороны к диалогу, но призвал польские власти быть осторожными в заявлениях. Также Зварыч заявил, что формула примирения между Украиной и Польшей звучит так: «прощаем и просим прощения».

Как ранее сообщало ИА Регнум, 20 мая представитель МИД Польши Лукаш Ясина потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню, но признал, что у украинского лидера сейчас много дел, а у жителей страны проблем. По словам Ясина, Киев так и не попросил у Варшавы прощения за Волынскую резню. Дипломат напомнил, что «поляки взяли на себя польскую ответственность за преступления», совершенные Польшей против украинцев и подчеркнул, что Украине такой ответственности «не хватает».

Волынская резня — это массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. По данным историков, от рук украинских националистов погибли до 130 тыс. человек. В Польше историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку.