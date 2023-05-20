Киев, 20 мая, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Посол Украины в Польше Василий Зварыч считает неприемлемым тот факт, что польская сторона призвала президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню. Об этом дипломат 20 мая написал на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными», — написал Зварыч.

Посол сообщил о готовности украинской стороны к диалогу, но призвал польские власти быть осторожными в заявлениях. Также Зварыч заявил, что формула примирения между Украиной и Польшей звучит так: «прощаем и просим прощения».

Как ранее сообщало ИА Регнум, 20 мая представитель МИД Польши Лукаш Ясина потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню, но признал, что у украинского лидера сейчас много дел, а у жителей страны проблем. По словам Ясина, Киев так и не попросил у Варшавы прощения за Волынскую резню. Дипломат напомнил, что «поляки взяли на себя польскую ответственность за преступления», совершенные Польшей против украинцев и подчеркнул, что Украине такой ответственности «не хватает».

Волынская резня — это массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. По данным историков, от рук украинских националистов погибли до 130 тыс. человек. В Польше историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку.