Варшава, 20 мая, 2023, 11:44 — ИА Регнум. МИД Польши потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню, но признал, что у лидера сейчас много дел, а у народа Украины — проблем. Об этом в интервью Onet заявил представитель МИДа Польши Лукаш Ясина.

Резня в Волыне. 1943 г.

По его словам, Киев так и не попросил у Варшавы прощения за Волынскую резню. Как считает Лукаш Ясина, президент Украины должен взять на себя больше ответственности и сделать это.

«Извините, пожалуйста, мы просим прощения», должен сказать украинский лидер, по мнению Лукаша Ясина.

Также Ясина отметил, что «поляки взяли на себя польскую ответственность за преступления», совершенные Польшей против украинцев. А вот со стороны Украины такой ответственности «не хватает».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Польше напомнили Зеленскому о страшных преступлениях Украины, которые нельзя забыть. Как указала журналист Associated Press Ванесса Гера, многие поляки требуют от президента Анджея Дуды не забывать страданий, которые украинцы им причинили. Гера обратила внимание на то, что лидер Польши сам затронул эту острую тему во время встречи с Зеленским и заявил, что поляки не могут забыть тех, кто погиб в прошлом. Обозреватель напомнила о погибших от рук «украинских соседей» более чем ста тысячах жителей Польши, среди которых были старики, женщины и дети. По словам Геры, польские чиновники настаивают на отображении полной исторической правды об этих событиях.

Волынская резня — это массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. По данным историков, от рук украинских националистов погибли до 130 тыс. человек. В Польше историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку.