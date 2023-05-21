Грозный, 21 мая, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил информацию, что на него готовят покушение западные и украинские спецслужбы. Об этом он сообщил 21 мая на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По словам главы региона, он мешает иностранным службам развалить Россию, поэтому там готовы в том числе совершить теракты.

«Они делают всё, чтобы избавиться от меня. У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят», — сказал Кадыров.

Он также отреагировал на заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, что его служба будет убивать россиян по всему миру. Глава Чечни отметил, что за российский народ есть кому вступиться.

«Буданову пожизненная камера светит или пуля», — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что на территории страны выросли риски терактов, так как украинские власти стремятся дестабилизировать ситуацию в России. Он напомнил об убийстве Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также о покушении на Захара Прилепина.

По информации Патрушева, украинских диверсантов готовят инструкторы НАТО. Кроме того, теракты, которые происходили на территории России, сопровождали заранее подготовленной информационной кампанией США и Великобритания.