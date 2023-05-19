Сыктывкар, 19 мая, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Украинские власти делают попытки дестабилизировать ситуацию в России, из-за чего риски терактов в людных местах и на критически важных объектах значительно возросли. Об этом 19 мая заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания в Сыктывкаре по ситуации на северо-западе России.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим. СБУ

«Проведение специальной военной операции (СВО) сопровождается попытками киевского режима обострить и дестабилизировать обстановку на территории России, особенно в приграничных регионах», — сказал он.

Секретарь Совбеза отметил, что украинские диверсанты пытаются дезорганизовать деятельность органов власти и местного самоуправления, запугать население и вывести из строя инфраструктуру, включая используемую для обеспечения спецоперации.

Патрушев уточнил, что в связи с этим «существенно выросли» риски совершения терактов, включая с применением дронов на критически важных и потенциально опасных объектах, каковых в этом регионе насчитывается свыше 1,3 тыс., а также в местах массового пребывания людей, и в том числе — на социально значимых объектах.

«Потенциальными объектами для терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патрушев заявил, что убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв «Северного потока» и СП-2 осуществили под руководством США. Он добавил, что выращенные Британией и США нынешние украинские власти перенесли террористические действия на территорию России.