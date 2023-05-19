Сыктывкар, 19 мая, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Великобритания проводят в России заранее подготовленную информационную кампанию, направленную на подрыв существующих конституционных устоев и дестабилизацию ситуации. Об этом 19 мая заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Как указал секретарь Совбеза, слова которого приводит РИА Новости, за совершёнными на российской территории терактами, включая убийство журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина, взрыв на Крымском мосту и подрыв газопроводов «Северный поток», в том числе стоят спецслужбы США.

«Совершённые в России террористические атаки сопровождаются заранее подготовленной в Вашингтоне и Лондоне информационной кампанией, призванной дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои, суверенитет России», — сказал он.

Также Патрушев указал, что западные страны прямо вовлечены в конфликт на Украине на стороне Киева, а наёмники и советники Запада непосредственно участвуют в военных действиях совместно с украинскими националистами.

«Инструкторы НАТО осуществляют подготовку украинских диверсионно-террористических групп, координируют их деятельность», — добавил секретарь Совбеза, указав, что это подаётся мировому сообществу как помощь США в защите Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 мая, постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что коллективный Запад через поставки оружия Украине продвигает не «высшие гуманистические ценности», а пытается победить Россию и нанести ей стратегическое поражение. Он отметил, что за такой западной политикой скрывается «очевидное стремление продолжать диктовать всем свою волю и свои правила».