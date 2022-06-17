Берлин, 17 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский станет участником саммита «Большой семёрки». Об этом сообщили 17 июня в ТАСС со ссылкой на информацию правительства Германии.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

В германском правительстве рассказали, что Зеленский примет участие в саммите G7 по видеоконференцсвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Киев посетили лидеры трёх стран, входящих в «Большую семёрку» — Германии, Франции и Италии.