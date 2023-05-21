Пятигорск, Ставропольский край, 21 мая, 2023, 15:20 — ИА Регнум. В Пятигорске состоялся неожиданный разговор президента Владимира Путина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, сообщил журналист Павел Зарубин 21 мая в своём Telegram-канале.

Елена Афонина/ТАСС Рамзан Кадыров

Журналист рассказал, что в Пятигорске, когда Путин вошёл в зал, первым делом он обратил внимание на Кадырова.

«По-моему, борода у вас стала больше, нет?» — обратился Путин к главе Чечни.

В ответ на это Кадыров улыбнулся и сказал, что сейчас он отпускает бороду.

«Видите, у нас всё на контроле», — ответил Путин, улыбнувшись.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 19 мая провёл заседание Совета по межнациональным отношениям в столице Северо-Кавказского федерального округа Пятигорске. В рамках визита он встретился с главой Чечни. Кадыров рассказал журналистам, что президент после завершения заседания решил остаться ещё на один день в городе, чтобы провести отдельные встречи с руководителями семи регионов Северо-Кавказского федерального округа, чтобы поговорить с каждым о ситуации в возглавляемых ими регионах.

Также в Пятигорске Путин поручил проверить, как работает система мониторинга межнациональных отношений в стране для выявления потенциальных рисков. Он подчеркнул, что это нужно для полноценной работы обновлённой национальной политики.