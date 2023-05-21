Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что украинский лидер Владимира Зеленский заверил его, что ВСУ не станут использовать истребители F-16 для продвижения на территорию России. Он рассказал об этом 21 мая журналистам на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

«У меня есть чёткое заверение от Зеленского, что они не будут использовать их, чтобы продвигаться на территорию России», — сказал он в ответ на вопрос о том, не приведёт ли использование F-16 к эскалации конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Байден заявил, что США вместе с союзниками начнут подготовку украинских пилотов. В том числе их обучат управлению истребителями F-16. Он добавил, что реализация этих планов должна укрепить военно-воздушные силы Украины.

Ранее 21 мая советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев ожидает от партнёров сразу «несколько десятков» истребителей F-16. Он добавил, что в дальнейшем в будущем Киев хотел бы полностью укомплектовать украинские войска F-16.