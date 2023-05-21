Вашингтон, 21 мая, 2023, 13:28 — ИА Регнум. США вместе с союзниками начнут подготовку украинских пилотов. В том числе их обучат управлению истребителями F-16. Об этом 21 мая заявил глава Белого дома Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Эти планы американский лидер изложил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время частной встречи после саммита «Большой семерки» в японском городе Хиросима.

«Я сказал [Зеленскому], что США вместе с партнёрами начнут обучать украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, включая F-16», ― сказал Байден на пресс-конференции на полях саммита G7.

Байден отметил, что реализация этих планов должна укрепить военно-воздушные силы Украины в рамках долгосрочной приверженности оборонительному потенциалу страны.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через третьи страны. Поставки F-16 хотят провести, чтобы это не выглядело как непосредственное участие США. Сроки, когда на Украину отправят истребители, пока неизвестны.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 мая заявил, что страны Запада приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине. По его словам, теперь решается вопрос логистики.

Киев ожидает от партнёров сразу «несколько десятков» истребителей F-16. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что речь идёт о целом подразделении ― 12–18 самолётов. Он отметил, что в будущем хотел бы полностью укомплектовать украинские войска F-16. По его мнению, один такой тип истребителя якобы способен заменить все имеющиеся сейчас у Киева Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал подготовку пилотов Вооружённых сил Украины к использованию современных истребителей F-16 «посланием Российской Федерации», свидетельствующим о продолжении всеобъемлющей помощи Украине со стороны западных союзников.