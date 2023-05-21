Белгород, 21 мая, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале ежедневных публикаций об обстрелах региона украинскими войсками. В воскресенье, 21 мая, он написал в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Гладков пояснил, что принял такое решение из-за участившейся в Сети публикации непроверенной информации об обстрелах. Он отметил, что только за одну последнюю неделю встретил множество «вбросов и про танки, и про ДРГ», поэтому теперь будет ежедневно публиковать полный список по обстрелам региона за прошедшие сутки.

В своём первом соответствующем сообщении Гладков сообщил об ударах ВСУ по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому и Краснояружскому районам, а также по Грайворонскому и Шебекинскому городским округам. В общей сложности, по его данным, в них произошло более ста обстрелов со стороны украинских формирований.

Ранее ИА Регнум приводило опровержение Гладкова, который заявил, что ВСУ не обстреливали Белгородскую область из танка, как об этом писали в Telegram-каналах. Глава региона опроверг информацию и заявил, что в ходе проверки и перепроверки подтверждений сообщения найти не удалось.

Об обстреле региона из танка утром 17 мая сообщил Telegram-канал Mash, по информации которого, стрельба велась из украинского села Бударки по югу хутора Старый в Волоконовском районе.