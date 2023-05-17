Белгород, 17 мая, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Украинские войска впервые обстреляли территорию Белгородской области из танка. По данным источника Telegram-канала Mash, ВСУ его подогнали к границе с регионов и открыли огонь.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Сообщается, что стрельба велась из украинского села Бударки по югу хутора Старый в Волоконовском районе. Всего ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 125 мм. Пострадавших и разрушений нет.

Отмечается, что ранее ВСУ не подгоняли танки так близко к приграничному району.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в тот же день украинский дрон сбросил две мины на пропускной пункт «Шебекино» в Белгородской области. Вспыхнувший пожар быстро потушили, пострадавших нет. Перед этим сёла Старый Хутор и Нижние Мельницы, находящиеся в том же регионе, обстреляли фосфорными снарядами, предварительно, из РСЗО «Град». ВСУ использовали 12 зажигательных боеприпасов калибра 122 мм.