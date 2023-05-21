Шебекино, Белгородская область, 21 мая, 2023, 08:07 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны украинских войск в ночь на 21 мая в городе Шебекино Белгородской области произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО). Об этом 21 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорный полигон

«В результате обстрела города Шебекино загорелся полигон ТБО», — написал он.

Гладков уточнил, что при обстреле никто не пострадал, и добавил, что в настоящее время сотрудники противопожарных служб ведут работы по тушению пожара.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 21 мая, стало известно, что пожилой мужчина погиб в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ на окраине Артёмовска при попытке покинуть укрытие. По словам очевидцев, после удара его посекло осколками, и он скончался на месте.