ДНР, 21 мая, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Пожилой мужчина погиб в результате миномётного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины на окраине Артёмовска при попытки покинуть укрытие. Об этом РИА Новости сообщил находящийся в Артёмовске российский военный.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«На рассвете один из мирных граждан, когда наши парни выбили противника, решил выйти из подавала и перейти на нашу сторону, чтобы его эвакуировали, как это было уже с другими гражданами», — приводит агентство слова бойца.

По его словам, во время попытки мужчины покинуть укрытие произошёл удар украинской артиллерии. После удара его посекло осколками, и он скончался на месте.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил информацию о полном освобождении Артёмовска. Он также отметил, что официально инициировал учреждение государственных наград ДНР за освобождение города.