Краснодар, 19 мая, 2023, 20:01 — ИА Регнум. На Кубани проверят караоке-бар из-за песни Верки Сердючки с запрещённой в России фразой. Как 19 мая сообщили в краевом управлении МВД, полиция организовала проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором в песне Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко) слышится строчка «ще не вмерла Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Фраза фигурирует в государственном гимне Украины, и сама по себе не несёт никакого негативного оттенка. Однако эта же строчка встречается на графических материалах украинского формирования «Азов»* (террористическая организация, запрещённая на территории России).

«По факту выявленной в сети интернет публикации сотрудниками полиции инициировано проведение проверки», — процитировали ведомство РИА Новости.

В самом караоке-баре твёрдо заявили, что не разрешают посетителям исполнять песни на украинском языке, а ситуация с Сердючкой случилась по ошибке, так как весь текст песни поётся на русском языке, и как только прозвучал украинский припев, её остановили. Отмечается, что после инцидента с персоналом провели «разъяснительную работуу.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на детском празднике в Липецкой области организаторы поставили ту же песню Сердючки в качестве музыкального сопровождения. Необычный праздник состоялся в городе Грязи на банкете в кафе «Виктория», который проводила местная компания «Праздник детства». Менеджер компании в тот момент сообщила, что разберётся в произошедшем, подчеркнув, что «бессмертия Украине они не желают».