В Белом доме заявили о готовности определиться с поставками F-16 Киеву
Советник по нацбезопасности США Салливан пообещал решить вопрос поставок ВСУ F-16 в ближайшие месяцы
Вашингтон, 20 мая, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В Белом доме пообещали решить вопрос со сроками передачи Украине F-16 в ближайшие месяцы. Об этом сообщил 20 мая помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга для журналистов на саммите G7. Он напомнил, что президент США Джо Байден накануне сообщил партнёрам по «семёрке», что США поддержат усилия по обучению украинских лётчиков.
«Теперь мы приступили к обсуждению вопроса о совершенствовании украинских ВВС, что является частью нашей приверженности поддержке самообороны Украины. По мере того, как в ближайшие месяцы будет вестись подготовка, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кем они будут поставлены и в каком количестве», — заявил Салливан.
По мнению американской администрации, истребители F-16 не входят в список приоритетных поставок для контрнаступления Киева. Салливан отметил, что теперь, когда «поставили всё, что обещали», настал момент рассмотреть и тему F-16.
Во время брифинга его спросили о гарантиях Украины, что F-16 не будут использоваться для проведения операций над российской территорией. На это Салливан ответил, что все поставки производятся с учётом основного требования, по которому США не способствуют и не поддерживают удары по российской территории, что касается и предоставления F-16 любой стороной.
Ранее Салливан отказался назвать сроки обучения украинских пилотов на F-16. По его словам, продолжительность определять слишком рано, а лично он не готов строить какие-либо графики. По мнению Салливана, вопросами, касающимися сроков обучения пилотированию F-16, займутся военные эксперты.
В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что авторы инициативы по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 выработают детали этой подготовки в ближайшие недели. Он также отметил, что его страна вместе с Великобританией, Данией и Бельгией приветствуют информацию о готовности США одобрить тренировку украинских пилотов управлению F-16.