Вашингтон, 20 мая, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В Белом доме пообещали решить вопрос со сроками передачи Украине F-16 в ближайшие месяцы. Об этом сообщил 20 мая помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга для журналистов на саммите G7. Он напомнил, что президент США Джо Байден накануне сообщил партнёрам по «семёрке», что США поддержат усилия по обучению украинских лётчиков.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Теперь мы приступили к обсуждению вопроса о совершенствовании украинских ВВС, что является частью нашей приверженности поддержке самообороны Украины. По мере того, как в ближайшие месяцы будет вестись подготовка, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кем они будут поставлены и в каком количестве», — заявил Салливан.

По мнению американской администрации, истребители F-16 не входят в список приоритетных поставок для контрнаступления Киева. Салливан отметил, что теперь, когда «поставили всё, что обещали», настал момент рассмотреть и тему F-16.

Во время брифинга его спросили о гарантиях Украины, что F-16 не будут использоваться для проведения операций над российской территорией. На это Салливан ответил, что все поставки производятся с учётом основного требования, по которому США не способствуют и не поддерживают удары по российской территории, что касается и предоставления F-16 любой стороной.

Ранее Салливан отказался назвать сроки обучения украинских пилотов на F-16. По его словам, продолжительность определять слишком рано, а лично он не готов строить какие-либо графики. По мнению Салливана, вопросами, касающимися сроков обучения пилотированию F-16, займутся военные эксперты.

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что авторы инициативы по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 выработают детали этой подготовки в ближайшие недели. Он также отметил, что его страна вместе с Великобританией, Данией и Бельгией приветствуют информацию о готовности США одобрить тренировку украинских пилотов управлению F-16.