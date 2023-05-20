Киев, 20 мая, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что власти страны рассчитывают получить западные истребители F-16 уже осенью 2023 года. Об этом сообщило издание Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Если мы все приложим все усилия и решения будут приниматься быстро, я считаю, что в конце сентября — начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины», — сказал украинский чиновник.

При этом Сак подчеркнул, что западные истребители не смогут принять участие в украинском контрнаступлении, которое, по его словам, ожидается через несколько недель.

Как ранее сообщило ИА Регнум, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 мая заявил, что страны Запада уже приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине, а в настоящее время решается вопрос логистики.

Вашингтон с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через третьи страны. Поставки F-16 хотят провести, чтобы это не выглядело как непосредственное участие США. Сроки, когда на Украину отправят истребители, пока неизвестны.