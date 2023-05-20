Хиросима, Япония, 20 мая, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения боёв и «полного и безоговорочного» вывода войск с Украины. Об этом говорится в совместном коммюнике «Большой семёрки», опубликованном в субботу, 20 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Мы призываем Китай поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной», — говорится в документе.

Страны-участницы объединения выразили готовность к налаживанию с Пекином конструктивных отношений с учётом его доли в мировой экономике и международном сообществе. Китаю, в свою очередь, предложили соответственно сотрудничать с «семёркой», где заверили в отсутствии намерений нанести ему ущерб в той или иной области.

Между тем ранее ИА Регнум сообщало, что Пекин обвинил G7 в грубом вмешательстве в свои внутренние дела. В своём заявлении китайская сторона упрекнула организацию в клевете и грубом вмешательстве во внутренние дела страны, и выразила Японии, хозяйке саммита «Группы семи», решительный протест. В китайском МИД отметили, что сделали серьёзное представление Японии.