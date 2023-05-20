Троих школьников задержали за поджог релейных шкафов в Казани
Троих школьников задержали за поджог релейных шкафов возле станции Дербышки в Казани
Казань, 20 мая, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Троих школьников задержали за поджог релейных шкафов в Казани, сообщил 20 мая Telegram-канал Baza.
«Их хотят судить по статье о диверсии», — говорится в сообщении.
По информации источника, в Казани задержали троих школьников 14–15 лет. Двоих из них уже привлекали за повреждение имущества.
Как сообщало ИА Регнум, сразу четыре релейных шкафа подожгли ночью 18 мая возле станции Дербышки в Казани. Это привело к задержке пяти грузовых составов. Прибывшие сотрудники полиции со служебными собаками провели осмотр места ЧП. На месте поджога нашли зажигалку и шариковую ручку.
Это далеко не первый подобный случай за последнее время. В Челябинской области сотрудники УФСБ России задержали трёх граждан, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги в ночь на 7 мая. Диверсанты пытались повредить железнодорожное оборудование на перегоне Супряк — Цемзавод, который находится на расстоянии около 20 км от Магнитогорска, вскрыв два релейных шкафа, которые они затем подожгли.
В Новосибирской области задержали трёх подростков, которых подозревают в поджоге релейного шкафа. Инцидент произошёл 23 апреля около станции Инская, возгорание оперативно ликвидировали сотрудники железной дороги. При этом на месте происшествия нашли пластиковую бутылку, обрывок бумаги и пачку из-под сигарет.