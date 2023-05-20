Казань, 20 мая, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Троих школьников задержали за поджог релейных шкафов в Казани, сообщил 20 мая Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Их хотят судить по статье о диверсии», — говорится в сообщении.

По информации источника, в Казани задержали троих школьников 14–15 лет. Двоих из них уже привлекали за повреждение имущества.

Как сообщало ИА Регнум, сразу четыре релейных шкафа подожгли ночью 18 мая возле станции Дербышки в Казани. Это привело к задержке пяти грузовых составов. Прибывшие сотрудники полиции со служебными собаками провели осмотр места ЧП. На месте поджога нашли зажигалку и шариковую ручку.

Это далеко не первый подобный случай за последнее время. В Челябинской области сотрудники УФСБ России задержали трёх граждан, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги в ночь на 7 мая. Диверсанты пытались повредить железнодорожное оборудование на перегоне Супряк — Цемзавод, который находится на расстоянии около 20 км от Магнитогорска, вскрыв два релейных шкафа, которые они затем подожгли.

В Новосибирской области задержали трёх подростков, которых подозревают в поджоге релейного шкафа. Инцидент произошёл 23 апреля около станции Инская, возгорание оперативно ликвидировали сотрудники железной дороги. При этом на месте происшествия нашли пластиковую бутылку, обрывок бумаги и пачку из-под сигарет.