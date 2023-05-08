Челябинск, 8 мая, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудники УФСБ России задержали трёх граждан, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги в ночь на 7 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в пресс-службе УФСБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Мы подтверждаем факт задержания граждан», — приводит агентство слова собеседника, который так ответил на вопрос журналиста о задержании трёх человек, причастных к инциденту на участке Южно-Уральской железной дороги.

Как передавало ИА REGNUM, в Челябинской области диверсанты пытались повредить железнодорожное оборудование, вскрыв два релейных шкафа, которые они затем подожгли. На перегоне Супряк — Цемзавод, который находится на расстоянии около 20 км от Магнитогорска, было замечено возгорание двух релейных шкафов, вскрытых диверсантами. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, задержек в движении поездов не допущено.

6 мая поздно вечером в Новосибирске неизвестные попытались поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях. Злоумышленники скрылись с места попытки диверсии, заметившие возгорание сотрудники станции Инская ликвидировали его своими силами.