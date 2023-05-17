Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В российском регионе произошла новая диверсия на железной дороге. Об этом 18 мая сообщил Telegram-канал Shot.

По данным портала, инцидент произошёл в Казани. Неизвестные подожгли сразу четыре релейных шкафа, что привело к задержке пяти грузовых составов.

«Горящее оборудование обнаружили ночью на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе города», ― говорится в сообщении канала.

Прибывшие сотрудники полиции со служебными собаками провели осмотр места ЧП. На месте поджога нашли зажигалку и шариковую ручку. Задержать злоумышленников по горячим следам не удалось.

Сейчас диверсантов ищут, поиск осложняется тем, что на данном участке дороги нет видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый подобный случай за последнее время. В Челябинской области сотрудники УФСБ России задержали трёх граждан, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги в ночь на 7 мая. Диверсанты пытались повредить железнодорожное оборудование на перегоне Супряк — Цемзавод, который находится на расстоянии около 20 км от Магнитогорска, вскрыв два релейных шкафа, которые они затем подожгли.

В Новосибирской области задержали трёх подростков, которых подозревают в поджоге релейного шкафа. Инцидент произошёл 23 апреля около станции Инская, возгорание оперативно ликвидировали сотрудники железной дороги. При этом на месте происшествия нашли пластиковую бутылку, обрывок бумаги и пачку из-под сигарет.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под арест курсанта Военного института физической культуры, подозреваемого в попытке совершить теракт. Его подозревают в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях на перегоне между Финляндским вокзалом и станцией Ланской в Петербурге.