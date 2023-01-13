Уфа, 13 января, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Ключевым моментом мотивации для участвующих в специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине является поддержка военнослужащих и их семей со стороны государства. Об этом 13 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Встреча президента РФ Путина с матерями участников СВО

«Когда человек находится в условиях, (где) жизнь подвергается опасности, то тогда внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, различных органов власти является ключевым моментом мотивации действий человека», — сказал он главе республики, рассказавшему о поддержке регионом семей призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

При этом Путин подчеркнул важность такой работы и добавил, что ему приятно видеть, что власти Башкирии именно так относятся к поддержке семей мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в День российской печати 13 января со словами благодарности обратился к военкорам.