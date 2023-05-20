Таллин, 20 мая, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Введение Западом санкций против России серьёзно ударило по эстонскому транзиту. Как сообщило издание Delfi, Эстонские железные дороги стали перевозить в восемь раз меньше грузов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По данным департамента статистики Эстонии, в марте 2007 года по железной дороге перевозили 7,7 млн тонн грузов, тогда как в феврале текущего года зафиксировали всего 0,9 млн тонн. Получается, что 16 лет назад в Эстонии перевозилось в восемь раз больше грузов.

Отмечается, что железнодорожный транспорт страны долгое время был загружен за счёт транзита товаров из России. Больше всего перевозили нефть и нефтепродукты. Такие перевозки приносили эстонским компаниям большую прибыль, а оборот постоянно увеличивался. Однако сейчас, из-за действия санкций, перспективы Эстонии изменились и прибыль начала падать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель правления железнодорожной компании Operail — дочерней фирмы «Эстонской железной дороги» (Eesti Raudtee) — Рауль Тоомсалу заявил, что в результате западных санкций против РФ объёмы грузоперевозок по железной дороге Эстонии сократились более чем на 60%. Так, по его словам, в 2021 году перевозили в среднем 1,2 млн тонн в месяц. В первой половине 2022 года, и особенно в июне, снижение грузоперевозок было очень большим ― до менее чем 500 тысяч тонн в месяц.

В мае премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала запретить любой транзит товаров из ЕС через территорию России. Она отметила, что для достижения нужного эффекта к таким ограничениям должны прибегнуть все страны Евросоюза. По её мнению, если запрет введёт только Эстония, то это не изменит ситуацию.