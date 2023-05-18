Таллин, 18 мая, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала запретить любой транзит товаров из ЕС через территорию России. Об этом 18 мая сообщило Bloomberg.

Глава эстонского правительства отметила, что транзит из её страны в Казахстан, Грузию и Киргизию выросли соответственно на 189%, 222% и 21 576%. Она сомневается, что все товары дошли до стран назначения.

Иван Шилов ИА REGNUM Кая Каллас

«Проще всего было бы запретить транзит во всех странах, граничащих с Россией», — сказала Каллас.

Она отметила, что для достижения нужного эффекта, к таким ограничениям должны прибегнуть все страны ЕС, если запрет введёт только Эстония, то это не изменит ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Хельсинки прошла встреча представителей таможенных органов стран Европы для обсуждения усиления таможенного контроля на границе. Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония договорились углубить сотрудничество по исполнению антироссийских санкций и прийти к единообразным таможенным процедурам на границе с Россией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 мая заявила, что новые санкции ЕС будут предусматривать ограничения на транзит товаров двойного назначения через Россию и их экспорта в некоторые страны, которые Брюссель подозревает в перепродаже санкционных товаров России.