Токио, 20 мая, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Власти Японии в рамках нового пакета санкций введут запрет на предоставление России строительных и инженерных услуг. Об этом 19 мая сообщила газета Nikkei со ссылкой на источники в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Какие-либо подробности таких санкционных мер в публикации не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Соединённые Штаты ввели санкции против 223-го и 224-го лётных отрядов министерства обороны России. По данным Госдепа, такое решение было принято, чтобы сократить возможности этой компании.

Также 19 мая Канада ввела санкции против Министерства образования и Генеральной прокуратуры России. Кроме того, канадские власти ввели санкции в отношении губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, а также против Общероссийского народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.