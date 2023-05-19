Амстердам, 19 мая, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Авторы инициативы по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 выработают детали этой подготовки в ближайшие недели, написал 19 мая в своем микроблоге премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Глава правительства отметил, что его страна, а также Британия, Дания и Бельгия приветствуют информацию о готовности США одобрить тренировку украинских пилотов управлению F-16. Он также отметил, что Киев может рассчитывать на безоговорочную поддержку со стороны Амстердама и других своих союзников.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая Марк Рютте заявил, что Нидерланды пока не смогли добиться успехов в переговорах по передаче Украине истребителей F-16. 19 мая телеканал CNN со ссылкой на источники распространил информацию о том, что американские власти собираются разрешить союзникам Вашингтона по НАТО поставлять украинской стороне истребители F-16.

Представитель командования Воздушных сил Украине Юрий Игнат заявил, что на обучение украинских лётчиков пилотированию истребителями F-16 может уйти до четырёх месяцев.