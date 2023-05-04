Амстердам, 4 мая, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Нидерланды пока не смогли добиться успехов в переговорах по передаче ВСУ истребителей F-16. Об этом в четверг, 4 мая, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украиныв Гааге заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Мы тесно работаем с партнёрами, чтобы прийти к заключению по результатам обсуждения вопроса поставок Украине [истребителей] F-16. Пока мы этого заключения не достигли», — сказал Рютте и добавил, что в этом вопросе для властей Нидерландов нет никаких табу.

Также премьер-министр напомнил, что аналогичные обсуждения ранее вели и по поставкам гаубиц, основных боевых танков Leopard.

«И сейчас гаубицы, [танки] Leopard уже находятся в распоряжении [Вооружённых сил Украины]», — подчеркнул Рютте.

Накануне, 4 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки пока не готовы передать ВСУ свои истребители Hornet. По его словам, это станет возможным только после получения Финляндией новых F-35.