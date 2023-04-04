Лондон, 19 мая, 2023, 18:05 — ИА Регнум. В Великобритании сократилось число миллиардеров. Это произошло впервые со времён финансового кризиса 2007–2008 годов в стране. Об этом свидетельствует новый список самых богатых британцев, опубликованный The Sunday Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Отмечается, что таких людей в Соединённом Королевстве стало меньше на шесть человек. При этом примерная общая «стоимость» самых богатых британцев выросла на £30,734 млрд, до £683,856 млрд.

Всего в 35-й список вошли 350 самых богатых жителей королевства. Первое место в списке сохранила семья Шри Хиндуджа, самого состоятельного британца, скончавшегося за несколько дней до публикации списка, которая совместно владеет конгломератом Hinduja Group. Её состояние за год преумножилось с £28,5 млрд до £35 млрд. А самым богатым британцем теперь считается брат покойного Гопи Хиндуджа.

В тройку самых состоятельных британцев вошли также сэр Джим Рэтклифф, создатель, председатель совета директоров и генеральный директор химической компании Ineos, и контролирующий Warner Music Group финансист сэр Леонард (Лен) Блаватник. Эксперты The Sunday Times оценивают их состояния в £29,688 млрд и £28,625 млрд соответственно.

Король Карл III занимает в рейтинге 263-е место с £600 млн. премьер-министр Риши Сунак и его жена Акшата Мурти занимают 275-ю строчку срейтинга, опустившись на 33 позиции. Их капитал оценивается в £529 млн. За год, по данным The Sunday Times, они потеряли £201 млн.

Как сообщало ИА Регнум, по собственным подсчётам газеты The Times, личное состояние короля Великобритании Карла III составляет £600 млн ($745 млн). При этом, по данным британских СМИ, в 2022 году состояние королевы Елизаветы II оценивалось в £370 ($460 млн).

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, опубликованному в апреле, совокупное состояние самых богатых российских предпринимателей с начала 2023 года выросло на $13,03 миллиарда. Больше всех преуспел совладелец российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, чьё состояние выросло более чем на три миллиарда, достигнув $18,5 миллиарда. В рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира, среди которых 22 — россияне, общее состояние которых на 3 апреля составляет $276,7 миллиарда.