Лондон, 16 апреля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Личное состояние короля Великобритании Карла III составляет £600 млн ($745 млн). Об этом сообщает местная газета The Times со ссылкой на собственные подсчёты и источник в окружении монарха.

Zuma/TASS Карл III

«Король обладает личным состоянием в £600 млн, что делает его богаче покойной королевы», — говорится в опубликованном материале.

По данным британских СМИ, в 2022 году состояние королевы Елизаветы II оценивалось в £370 ($460 млн).

Собеседник издания рассказал, что нынешний правитель Соединённого Королевства откладывал часть прибыли, получаемой от герцогства Корнуолл, которым он владел, будучи принцем Уэльским Чарльзом.

По подсчетам The Times, в период с 2011 по 2022 год Карл III увеличил прибыль герцогства Корнуолл на 42,6%, до £25,4 млн ($31 млн). За тот же период капитал герцогства вырос почти на 50%, до £1,04 млрд ($1,3 млрд).

Отмечается, что в период с 2012 по 2022 год монарх также получил от герцогства £212,7 млн ($264 млн). Кроме того, он добровольно выплачивал подоходный налог.

Издание подчёркивает, что король Великобритании ведёт экономный образ жизни. Он часто носит костюмы и обувь, которые купил много лет назад, а также известен своим бережным отношением к потреблению электроэнергии.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королём, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.