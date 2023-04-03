Москва, 3 апреля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Совокупное состояние самых богатых российских предпринимателей с начала 2023 года выросло на $13,03 миллиарда. Это следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index, опубликованного в понедельник, 3 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Согласно рейтингу, больше всех преуспел совладелец российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, чьё состояние выросло более чем на три миллиарда, достигнув $18,5 миллиарда.

Сейчас в рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира, среди которых 22 — россияне, общее состояние которых на 3 апреля составляет $276,7 миллиарда.

К началу марта, согласно данным рейтинга, состояние богатейших российских бизнесменов выросло более чем на десять миллиардов по сравнению с показателем в начале 2023 года. Таким образом, за последний месяц стоимость активов богатейших россиян увеличилось почти на три миллиарда.